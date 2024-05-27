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    09:00, 27 Май 2024 | GMT +6

    Верховный суд ответил касательно дела Карима Масимова

    Карим Масимов
    Фото: Kazinform

    В кассационном порядке дело экс-главы КНБ Карима Масимова в Верховный суд РК не поступало и в производстве его нет. Об этом в Верховном суде сообщили в ответ на официальный запрос агентства Kazinform. 

    Напомним, в январе 2022 года стало известно, что в отношении К. Масимова началось досудебное расследование по факту государственной измены. От должности Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан он был освобожден 6 января, а 8 января его задержали и поместили в СИЗО.

    В конце августа 2022 года дело передали в суд. В апреле 2023 года экс-главу КНБ его бывших заместителей признали виновным в государственной измене, попытке насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Само дело Масимова проходило под грифом "Совершенно секретно".

    Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. На приговор подали апелляцию. В июне 2023 года столичный суд смягчил приговор, но только в части содержания заключённого.

    В ноябре 2023  года в Комитете национальной безопасности агентству Kazinform сообщили, что в отношении К. Масимова продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 «Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем» и 366 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РК. Осужденный К. Масимов оставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.

    Теги:
    Хищение Верховный суд Суды КНБ Алматинская трагедия Январские события Карим Масимов
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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