Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - УКРИНФОРМ - Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины. За соответствующее решение проголосовал 291 депутат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Кандидатуру Шмыгаля представил в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщалось ранее, Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-министра. Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата на внеочередном заседании парламента. После голосования Гончарук и весь состав Кабмина покинули сессионный зал Верховной Рады.

Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 г. окончил Государственный университет «Львовская Политехника» по специальности «менеджмент» в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).

Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Верховная Рада 4 февраля 2020 года назначила его на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Украины.