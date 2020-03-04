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Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - УКРИНФОРМ - Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины. За соответствующее решение проголосовал 291 депутат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
Кандидатуру Шмыгаля представил в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщалось ранее, Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-министра. Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата на внеочередном заседании парламента. После голосования Гончарук и весь состав Кабмина покинули сессионный зал Верховной Рады.
Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 г. окончил Государственный университет «Львовская Политехника» по специальности «менеджмент» в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).
Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Верховная Рада 4 февраля 2020 года назначила его на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Украины.
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