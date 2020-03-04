+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: 0 °С
USD 379.45 EUR 423.28
RUB 5.77 CNY 54.74
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля

4 Марта 2020 23:20
Поделиться:
Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - УКРИНФОРМ - Верховная Рада назначила Премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины. За соответствующее решение проголосовал 291 депутат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Новости по теме
Отставка Правительства в Украине: Верховная Рада приняла отставку премьера Алексея Гончарука
ВОЗ предполагает увеличение случаев коронавируса в Украине Премьер-министр Украины написал заявление об отставке Украина подтвердила первый случай коронавируса

Кандидатуру Шмыгаля представил в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщалось ранее, Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-министра. Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата на внеочередном заседании парламента. После голосования Гончарук и весь состав Кабмина покинули сессионный зал Верховной Рады.

Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 г. окончил Государственный университет «Львовская Политехника» по специальности «менеджмент» в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).

Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Верховная Рада 4 февраля 2020 года назначила его на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Украины.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Украина,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив