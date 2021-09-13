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    17:03, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Вердер» Кирилла Герасименко победил в матче Бундеслиги по настольному теннису

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    БРЕМЕН. КАЗИНФОРМ - В немецкой Бундеслиге по настольному теннису прошёл шестой тур и бременский Werder принимал на своей площадке аутсайдера нынешнего сезона TTC OE (Бад-Хомбург). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    12-я команда чемпионата Германии дала бой сопернику, но Кирилл Герасименко (Казахстан), Маттиас Фальк (Швеция) и Марсело Агирре (Парагвай) сегодня оказались сильнее - 3:2.

    Маттиас Фальк (Werder) - Седрик Мейснер (TTC OE) 3:0

    Марсело Агирре (Werder) - Юта Танака (TTC OE) 1:3

    Кирилл Герасименко (Werder) - Любомир Янкарик (TTC OE) 3:0

    Маттиас Фальк (Werder) - Юта Танака (TTC OE) 1:3

    Кирилл Герасименко/ Марсело Агирре (Werder) - Рарес Сипос/ Седрик Мейснер (TTC OE) 3:0.

    После победного матча Кирилл Герасименко отправился из Бремена в Караганду, где примет участие в первом международном турнире 2021 ITTF Kazakhstan International Open.


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