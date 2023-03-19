Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Верблюдоводы голосуют в Талдыкоргане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Марта 2023, 10:35
Верблюдоводы голосуют в Талдыкоргане Фото: azattyq-ruhy.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Особое праздничное настроение талдыкорганцам, прибывшим на избирательный участок №419, подарили жители города, занимающиеся верблюдоводством. Поздравив присутствующих с наступающим праздником Наурыз, они сделали свой выбор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

Один из них 35-летний Улан Байзаков, которые уже на протяжении 15 лет занимается выращиванием верблюдов. В выходные и праздничные дни прогуливается с верблюдом на центральной площади, городских парках и скверах, катая на своем двухлетнем любимце детей, организовывая фотосессии. Заработанные таким образом средства направляет на обеспечение верблюда кормом и лекарствами. По словам Улана, заниматься верблюдоводством нелегко, но это стало уже его хобби. Животновод специализируется и на коневодстве.

«Дети с удовольствием катаются на моем верблюде. Его рост выше 2 метров. Мне хотелось подарить нашим горожанам хорошее настроение в преддверии благодатного праздника Наурыз», - сказал У. Байзаков.


Выборы   Жетысуская область   Выборы в Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции