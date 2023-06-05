КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Верблюдов впервые начали разводить в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, а у местных жителей теперь есть свой местный шубат. Экзотическую для этих мест отрасль животноводства развивает житель села Кызылжар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Первому верблюдоводу в районе всего 22 года. Изучив рынок, молодой фермер сделал ставку на «корабль пустыни». Животные неприхотливы и не требуют особых затрат, а продукция верблюдоводства всегда в цене. Казыбек Абатов стал участником программы кредитования и на 47 млн тенге организовал верблюжью ферму.

«Когда брал кредит, рассматривал разные варианты. На семейном совете решили разводить верблюдов. Ведь не зря же казахи в древности называли их «царями» домашних животных. Полезно и молоко, и мясо. А верблюжья шерсть самая теплая и обладает лечебными свойствами. Например, пояс из верблюжьей шерсти снимает боль при радикулите», - рассказывает фермер Казыбек Абатов.

Пока у Казыбека 58 верблюдов. Их фермер привез из Кызылорды. Сейчас за день получается надоить до 60 литров молока. Шубат, пищевая ценность которого в полтора раза выше кумыса, пользуется спросом у населения.

«В селе Кызылжар и в целом в Бухар-Жырауском районе впервые взялись за разведение верблюдов. В планах у крестьянского хозяйства переработка верблюжьего молока и его упаковка. Мы, со своей стороны, готовы оказать всю необходимую помощь начинающему фермеру», - отмечает аким Ростовского сельского округа Толеген Иргебаев.

На ферме есть казахские бактрианы и одногорбые дромедары. Эти породы дают молоко жирностью 4% и выше. Молодой фермер планирует увеличить поголовье дойных верблюдиц и повысить производительность молока. Для этого Казыбек намерен участвовать в конкурсе начинающих предпринимателей и выиграть грант.