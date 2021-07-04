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    10:53, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Верблюдов увели со скотного двора в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кызылординской области задержали подозреваемого в краже верблюдов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 июля около 12:50 часов в отдел полиции Аральского района департамента полиции Кызылординской области поступило сообщение от местного жителя о том, что ночью со скотного двора похищено два верблюда.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки установлено, что неизвестный похитил двух верблюдов с огороженного скотного двора, причинив потерпевшему ущерб на сумму 1 800 000 тенге.

    В ходе проведенных оперативно-розыскных работ полицейскими задержан местный житель. Как оказалось, скотокрад увел верблюдов и держал их в степной местности вдали от аула. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Скотокрадство, совершенное с незаконным проникновением в жилое помещение). Обстоятельства происшествия выясняются.


    Теги:
    Кызылординская область Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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