Верблюда поднял казахстанский атлет в честь 150-летия Кажымукана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский атлет, обладатель нескольких рекордов по различным видам экстремальных упражнений Тимур Спатаев совершил еще один рекорд в честь 150-летия Кажымукана Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я посвящаю этот рекорд 150-летию известного казахского палуана, силача Кажымукана Мунайтпасова», - написал Тимур Спатаев в Instagram .

На размещенном в соцсети видео видно, как атлет поднимает верблюда и проходит около 30 шагов.

Т. Спатаев до этого поднимал бычка, протащил поезд и грузовой автомобиль КамАЗ.

Ранее сообщалось, что в селе Кажымукан Целиноградского района отпраздновали 150-летие мастера классической борьбы, неоднократного чемпиона мира Кажымукана Мунайтпасова. В рамках мероприятия прошел областной турнир по қазақ күресі среди молодежи до 23 лет, также состоялось возложение цветов к памятнику Кажимукану.