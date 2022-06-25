Вера в нас дает стимул двигаться дальше – исповедь бывшего наркомана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день, по информации управления по противодействию наркопреступности региона, на наркоучете состоят более 400 акмолинцев, среди которых и две женщины. Глядя на этого молодого и уверенного в себе человека, не скажешь, что за его плечами 20 лет употребления наркотиков. Сегодня Павел не скрывает своего бывшего статуса и старается помочь тем, кто все еще не может вырваться из наркотического плена, ведь знающий проблему изнутри может дать более ценные советы тому, кто только начинает путь к выздоровлению. Накануне Всемирного Дня борьбы с наркоманией Павел поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» историей своей жизни.

- Павел, Вы помните, как наркотики вошли в Вашу жизнь?

- Когда нам не хватает внимания, мы идем искать его туда, где нам его дадут. Это был 2002 год. Я оказался в такой компании в Степногорске, где было приемлемо употребление наркотиков. И чтобы не выделяться и получить признание, я тоже начал употреблять… Сначала это было эпизодическое употребление – раз в один-два месяца. Потом все переросло в систему.

- Когда Вы поняли, что это проблема?

- Лет через пять. Первое время я вообще все отрицал. Когда в первый раз попал в наркоотделение на базе психиатрической больницы, думал, что проблемы у окружающих, а не у меня. И я, если захочу, смогу бросить, у меня есть сила воли. А попав в 2008 году уже в наркологическое отделение в Кокшетау, начал задумываться, что проблемы есть, но никак не связывал их с употреблением. Думал, что это как курение: захочу - и брошу. На самом деле, все не так. Это проникает в тебя и съедает изнутри. Это становится основным инстинктом: кажется, что, не употребив, ты уже не сможешь жить.

- Но Вы все же пришли в центр реабилитации?

- Да, и это не первое мое лечение. После последнего срыва иллюзия того, что я сам смогу выбраться из этого, разрушилась. Разрушилась и иллюзия моей уникальности – всегда думал, что со мной так не будет, как с другими. На самом деле все употребляющие схожи. Меняются декорации, люди, а суть – одна: рано или поздно наркотики приведут к полному разрушению морально и физически. Я знал выход и пришел в центр. На сегодняшний день больше года как я не употребляю наркотики.

- Вы беседовали со своими товарищами «по несчастью», из-за чего обычно люди попадают в зависимость?

- Есть такой интересный тренинг «Как мы поломались?». Проводя его неоднократно для ребят, приходишь к пониманию, почему ты начинаешь употреблять. Есть определенные факторы риска: наследственность, эмоциональное состояние. По отдельности они могут ничего не значить, но в совокупности с внутренним состоянием могут привести к тому, что человек начнет употреблять. У кого-то не хватает внимания, у других – наоборот – гиперопека. И они пытаются доказать таким поведением свою самостоятельность.

- Как складываются отношения с родственниками и друзьями, которые не употребляют наркотики?

- За период употребления социальная сфера полностью рушится. С родителями отношения натянутые. У меня есть супруга. Она дала мне еще один шанс. Нужно время, чтобы люди заново поверили в тебя. Когда ты на протяжении 20 лет употребляешь, лечишься и опять срываешься, вера в человека пропадает.

- Есть такое мнение, что наркоманов бывших не бывает. Так ли это?

- Фраза должна звучать немного по-другому. Зависимый человек не может стать независимым. Это как соленый огурец, который уже никогда не станет снова свежим. Уже признано, что это хроническое заболевание, но при определенной профилактике можно жить в трезвости. Это так же, как с диабетом. Он тоже хроническое заболевание, но люди живут полноценной жизнью, просто соблюдая профилактические меры.

- Наверное, для преодоления себя нужна большая сила воли? Ведь это тяжело, взять хотя бы ломки…

- Физически ты ощущаешь их как сильное отравление: температура под 40, рвота, понос, кости ломит. Ты не можешь шевелиться. У меня било по ногам – и я не мог ходить. Но по сравнению с психологическим состоянием это мелочь. Начинается одержимость ума – непреодолимое желание употребить. Эта мысль постоянно в голове, чем бы ты ни занимался. Поэтому тут одному не справиться. Нужна помощь. Меня часто спрашивают – что сложнее – избавиться от наркотиков или от алкоголя? Я всегда говорил, что алкоголикам сложнее. Потому как у нас менталитет такой, что алкоголь – приемлемое вещество. Мы можем употребить его по праздникам вполне законно. И поэтому избавиться от зависимости алкоголику сложнее. А наркотик – запрещенное вещество, его тяжело достать, и за это есть срок.

- Как складывается Ваша судьба сегодня?

- Есть сложности с трудоустройством, потому как я еще состою на учете. С восприятием проблем нет – внешне никто не скажет, что я бывший наркоман. Все социальные сферы налаживаются со временем. Сейчас я участвую в профилактических мероприятиях совместно с управлением по противодействию наркопреступности, и, честно говоря, я хотел бы работать именно в этом направлении – вести профилактику среди тех, кто сегодня только встает на путь выздоровления, а также среди молодежи, чтобы объяснить им как бывший зависимый на своем примере, насколько это опасно. Думаю, человеку, знающему проблему изнутри, веры будет больше. И если из 10 человек меня услышат хотя бы 3-5, это уже хорошо.

- Что самое важное для того, кто решил завязать с наркотиками?

- Для нас важная любая поддержка. Помню, как как-то после срыва позвонил в группу «Анонимные наркоманы» и, хотя я никогда не видел никогда из них, услышал две фразы «Молодец, что вернулся! Рады, что живой!». Они дали мне надежду. Любая вера в нас дает толчок, чтобы двигаться дальше. Если в меня никто не будет верить, я сам себе тоже не поверю.

- Павел, что бы Вы сказали тем ребятам, которые сегодня еще зависимы?

- Им обязательно нужно обратиться за помощью. Самостоятельно ничего не получится. Иллюзия, что я сам все смогу, не давала мне выздоравливать с 2002 года. Сейчас есть группы поддержки, наркологии, центры. А еще я посоветовал бы обратиться к кому-то из бывших зависимых, кто прошел уже реабилитацию и находится в «чистоте».

Добавлю, что если люди склонны к зависимости, то это не обязательно будут какие-то вещества. Игромания, трудоголизм, шопоголизм – это все проявление зависимости. Нужно ответить себе на вопрос – чего мне не хватает? Ведь проблема не в веществе, а в самом человеке. Причина срывов не в ком-то и не в чем-то, я сам создаю для себя причину. А когда я убираю что-то из своей жизни, мне нужно это чем-то заполнить. Для кого-то, возможно, это будут увлечения типа рыбалки, для других это та самая духовность. Не религиозная, а внутренняя. Важно подобрать, чем можно заполнить эту пустоту, чтобы не возвращаться к тому, от чего бежишь.

- Спасибо за беседу.