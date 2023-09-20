Вера Ким зарегистрирована депутатом Мажилиса Парламента РК

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление: «О регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ким В.А.», передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ЦИК РК, в соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения «Партия «AMANAT» от 18 cентября 2023 года № 015PQ Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила:

1. Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену общественного объединения «Партия «AMANAT» Ким Вере Александровне.

2. Зарегистрировать Ким Веру Александровну депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

3. Вручить Ким Вере Александровне соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что в соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Вере Александровне, пожелал ей дальнейших успехов в работе в составе депутатского корпуса.