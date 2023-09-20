Вера Ким вошла в состав комитета по вопросам экологии Мажилиса

Депутат Вера Ким вошла в состав комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствие с поданным заявлением предлагаем избрать депутаты Ким Веру Александровну в состав Комитета по вопросам экологии и природопользованию», - отметил депутат Едил Жанбыршин на пленарном заседании палаты.



Мажилисмены проголосовали за ее избрание в состав этого комитета.

Вера Александровна родилась 30 июля 1982 года в Павлодаре. Окончила Алматинскую академию экономики и статистики и Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Трудовой путь начала в 2002 году с должности замдиректора Павлодарского городского социально-волонтерского центра. С 2006 по 2010 год – председатель МОО «Социально-волонтерский центр». В 2010-2012 годах – директор волонтерских программ в ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана». С 2017 по 2021 год – руководитель координационного агентства Проекта развития молодежного Корпуса в «Zhasproject». Была также депутатом мажилиса седьмого созыва.

Ранее сообщалось, что Вера Ким зарегистрирована депутатом Мажилиса Парламента РК.



