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    15:08, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вера Ким вошла в состав комитета по вопросам экологии Мажилиса

    Вера Ким вошла в состав комитета по вопросам экологии Мажилиса
    Фото: Виктор Федюнин

    Депутат Вера Ким вошла в состав комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствие с поданным заявлением предлагаем избрать депутаты Ким Веру Александровну в состав Комитета по вопросам экологии и природопользованию», - отметил депутат Едил Жанбыршин на пленарном заседании палаты.


    Мажилисмены проголосовали за ее избрание в состав этого комитета.
    Вера Александровна родилась 30 июля 1982 года в Павлодаре. Окончила Алматинскую академию экономики и статистики и Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Трудовой путь начала в 2002 году с должности замдиректора Павлодарского городского социально-волонтерского центра. С 2006 по 2010 год – председатель МОО «Социально-волонтерский центр». В 2010-2012 годах – директор волонтерских программ в ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана». С 2017 по 2021 год – руководитель координационного агентства Проекта развития молодежного Корпуса в «Zhasproject». Была также депутатом мажилиса седьмого созыва.
    Ранее сообщалось, что Вера Ким зарегистрирована депутатом Мажилиса Парламента РК. 

    Теги:
    Мажилис
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