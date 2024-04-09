Время эфира — 20:30.

Основной темой беседы станет волонтерская деятельность во время паводков.

— Основная проблема волонтеров заключается в том, что сегодня люди приносят, товары, продукты питания, то есть это может быть открытая пачка макарон. То есть, ее уже когда-то употребляли, просто завязывают веревкой и приносят. Либо вещи приносят в достаточно плохом состоянии, приносят сломанную технику. Одним словом, приносят то, что, честно говоря, можно было бы уже выбросить, но люди, к сожалению, приносят в такие пункты и на сегодня большую работу, кропотливую, я бы сказала муравьиную работу сегодня проводят волонтеры в штабах для того, чтобы отсортировать то, что нужно и то, что не нужно для того, чтобы доставить самое необходимое нуждающимся. Большая просьба к нашим телезрителям, кто будет смотреть этот эфир, прежде чем нести что-то, позвоните в call-центр и уточните какая помощь нужна, — говорит Вера Ким.