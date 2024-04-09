Вера Ким: главное правило волонтера — не навредить
Депутат Мажилиса, председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким сегодня даст интервью в прямом эфире телеканалу Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.
Время эфира — 20:30.
Основной темой беседы станет волонтерская деятельность во время паводков.
— Основная проблема волонтеров заключается в том, что сегодня люди приносят, товары, продукты питания, то есть это может быть открытая пачка макарон. То есть, ее уже когда-то употребляли, просто завязывают веревкой и приносят. Либо вещи приносят в достаточно плохом состоянии, приносят сломанную технику. Одним словом, приносят то, что, честно говоря, можно было бы уже выбросить, но люди, к сожалению, приносят в такие пункты и на сегодня большую работу, кропотливую, я бы сказала муравьиную работу сегодня проводят волонтеры в штабах для того, чтобы отсортировать то, что нужно и то, что не нужно для того, чтобы доставить самое необходимое нуждающимся. Большая просьба к нашим телезрителям, кто будет смотреть этот эфир, прежде чем нести что-то, позвоните в call-центр и уточните какая помощь нужна, — говорит Вера Ким.
Она подчеркнула, что самое главное правило волонтера — не навредить.
— То есть волонтеры тоже не должны создавать проблемы для спасателей, врачей полицейских, пытаясь самостоятельно спасти, к примеру человека. Потому что это все достаточно опасно. Мне бы очень хотелось, чтобы волонтеры были под защитой государства. Каким образом? Мы планируем сегодня инициировать государственное страхование именно тех волонтеров, которые задействованы при ликвидации ЧС. Для нас это очень важно, — добавила депутат.