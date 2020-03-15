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Венская опера перешла в онлайн-режим
15 Марта 2020 14:30
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ВЕНА. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Венская государственная опера, которая временно закрылась из-за мер борьбы с коронавирусом, начинает бесплатно демонстрировать свои спектакли в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
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Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.
Поскольку в Австрии из-за коронавируса ограничены массовые мероприятия в помещениях с участием более 100 человек, Венская опера (как и остальные театры) отменила до 2 апреля все свои спектакли.
Однако поклонники высокого искусства во всем мире не останутся обделенными - Венская опера начинает онлайн-показ своих архивных записей.
Стримы будут начинаться в 17.00 по центральноевропейскому времени и останутся доступными в течение 24 часов.
Ключевые слова: Культура, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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