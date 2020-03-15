Венская опера перешла в онлайн-режим

ВЕНА. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Венская государственная опера, которая временно закрылась из-за мер борьбы с коронавирусом, начинает бесплатно демонстрировать свои спектакли в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

Поскольку в Австрии из-за коронавируса ограничены массовые мероприятия в помещениях с участием более 100 человек, Венская опера (как и остальные театры) отменила до 2 апреля все свои спектакли.

Однако поклонники высокого искусства во всем мире не останутся обделенными - Венская опера начинает онлайн-показ своих архивных записей.

Начиная с воскресенья, 15 марта, Венская государственная опера ежедневно будет бесплатно транслировать записи своих оперных и балетных спектаклей через потоковую платформу www.staatsoperlive.com

Стримы будут начинаться в 17.00 по центральноевропейскому времени и останутся доступными в течение 24 часов.