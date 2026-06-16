Вэнс опроверг сообщения о разморозке Ирану активов на $24 млрд

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг информацию о том, что Иран получит «активы на миллиарды долларов» в рамках сделки между США и Ираном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

— Когда люди говорят, что будут разблокированы активы на миллиарды долларов, это неправда. Правда в том, что у Ирана будет гораздо лучшее и более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, взятые на себя в рамках этого соглашения, — заявил Вэнс в программе CBS Mornings.

США пока не обнародовали условия соглашения. Однако Корпус стражей исламской революции заявил в понедельник, что в соответствии с соглашением страна получит 24 млрд долларов замороженных средств в течение 60-дневного заключительного этапа переговоров, причем половина этой суммы должна быть выплачена до начала заключительного этапа.

Вэнс сообщил, что, хотя «мы готовы рассмотреть множество вариантов», сумма в 24 млрд долларов «просто не фигурирует ни в одном из документов, о которых мы говорили с иранцами».

— Мы заявили, что готовы обсудить разморозку активов, но гораздо более масштабная задача — отмена санкций в отношении их экономики — при условии, что они выполнят долгосрочные обязательства по ядерной программе, — сообщил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США заявил, что администрация Трампа планирует опубликовать полный текст соглашения между США и Ираном на этой неделе, добавив: «Мы хотим, чтобы американский народ его увидел».

Что касается соблюдения ядерной части соглашения, Вэнс не исключил возможности использования вооруженных сил США для обеспечения соблюдения Ираном соглашения в отношении его ядерных материалов, хотя и заявил, что, по его мнению, «вооруженные силы США не понадобятся».

Ранее сообщалось о деталях соглашения между Ираном и США.