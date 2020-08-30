+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 20 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Венгрия вновь закрывает границы из-за коронавируса

30 Августа 2020 21:44
Поделиться:
Венгрия вновь закрывает границы из-за коронавируса

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Новости по теме
Дети могут неделями носить коронавирус  без симптомов – исследование
Ограничения в выходной понедельник 31 августа ввели в ЗКО Число зараженных коронавирусом в мире превысило 25 млн 36 человек с коронавирусом лечат в больнице в Алматинской области

«С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии», - заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуляш.

Планируется, что эта мера будет первоначально действовать в течение одного месяца.

Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая вновь закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижения в ее пределах. Ранее границы для иностранцев - тоже сроком на один месяц - закрыла Украина.

Согласно новым правилам, граждане Венгрии смогут беспрепятственно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на коронавирус. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

Венгрии удалось относительно успешно справиться с пандемией. В стране зафиксировано лишь 5511 случаев заражения коронавирусом, 614 человек умерли из-за последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом. Тем не менее, в последние дни существенно выросло количество заражений, большинство новых случаев инфицирования произошло за границей.

Между тем мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 25 млн жителей планеты. От последствий COVID-19 скончались более 840 тысяч человек, выздоровели более 17 млн пациентов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Венгрия   #Коронавирус  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив