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Венгрия увеличила экспорт товаров в Казахстан

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2021, 15:03
Венгрия увеличила экспорт товаров в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Венгрия увеличила экспорт товаров в Казахстан. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра – министр финансов Венгрии Михай Варга по итогам встречи с главой МИД РК Мухтаром Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам удалось увеличить экспорт в Казахстан за последнее время. 70% нашего экспорта представляют собой медикаменты, фармацевтическая продукция. Это серьезный результат, поскольку видно, что и в Казахстане есть спрос на хорошего качества венгерские товары», - сказал Михай Варга.

Министр финансов Венгрии добавил, что все больше и больше венгерских предприятий интересуется Казахстаном.

«Из пяти самых представленных здесь, в Казахстане, наших предприятий четыре заняты в фармацевтической промышленности. Они экспортируют на большие суммы. Наше сотрудничество достигает нового уровня, а это значит, помимо классического товарооборота, у нас все большую роль играют инновации и в сотрудничестве, и в передаче знаний», - отметил Михай Варга.


Внешняя политика Казахстана   Здравоохранение   Экономика   Венгрия  
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