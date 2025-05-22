Венгрия стремится расширить энергетическое сотрудничество с Казахстаном — глава МИД Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эксклюзивном комментарии Silk Way TV рассказал о приоритетах своей страны в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), а также высоко оценил прогресс в энергетическом сотрудничестве с Казахстаном, передает агентство Kazinform.
Министр подчеркнул признательность и уважение Венгрии к стратегическому партнерству с Казахстаном.
— Мы глубоко уважаем вашего президента и ценим его усилия по постоянному улучшению наших отношений. Я считаю историческим событием то, что после долгих лет подготовки и инвестиций в сотни миллионов долларов теперь скважины функционируют, и на месторождении «Рожковское» ведется добыча газа», — отметил он.
По словам Сийярто, в настоящее время рассматриваются новые возможности для дальнейших инвестиций.
— Мы открыты к ещё более тесному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Мы благодарны государствам-членам ОТГ за то, что они позволили Венгрии участвовать в совместной работе в качестве наблюдателя. Мы внесли свой вклад в успех организации и продолжим делать это в будущем, — заявил министр.
Ранее агентство Kazinform опубликовало эксклюзивное интервью с Петером Сийярто, записанное во время его визита в Казахстан.