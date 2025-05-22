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    18:23, 21 Май 2025 | GMT +5

    Венгрия стремится расширить энергетическое сотрудничество с Казахстаном — глава МИД Сийярто

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эксклюзивном комментарии Silk Way TV рассказал о приоритетах своей страны в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), а также высоко оценил прогресс в энергетическом сотрудничестве с Казахстаном, передает агентство Kazinform.

    Сийярто
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Министр подчеркнул признательность и уважение Венгрии к стратегическому партнерству с Казахстаном.

    — Мы глубоко уважаем вашего президента и ценим его усилия по постоянному улучшению наших отношений. Я считаю историческим событием то, что после долгих лет подготовки и инвестиций в сотни миллионов долларов теперь скважины функционируют, и на месторождении «Рожковское» ведется добыча газа», — отметил он.

    По словам Сийярто, в настоящее время рассматриваются новые возможности для дальнейших инвестиций.

    — Мы открыты к ещё более тесному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Мы благодарны государствам-членам ОТГ за то, что они позволили Венгрии участвовать в совместной работе в качестве наблюдателя. Мы внесли свой вклад в успех организации и продолжим делать это в будущем, — заявил министр.

    Ранее агентство Kazinform опубликовало эксклюзивное интервью с Петером Сийярто, записанное во время его визита в Казахстан.

    Теги:
    Казахстан Венгрия Международные отношения
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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