Венгрия стремится расширить энергетическое сотрудничество с Казахстаном — глава МИД Сийярто

Министр подчеркнул признательность и уважение Венгрии к стратегическому партнерству с Казахстаном.

— Мы глубоко уважаем вашего президента и ценим его усилия по постоянному улучшению наших отношений. Я считаю историческим событием то, что после долгих лет подготовки и инвестиций в сотни миллионов долларов теперь скважины функционируют, и на месторождении «Рожковское» ведется добыча газа», — отметил он.

По словам Сийярто, в настоящее время рассматриваются новые возможности для дальнейших инвестиций.

— Мы открыты к ещё более тесному стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Мы благодарны государствам-членам ОТГ за то, что они позволили Венгрии участвовать в совместной работе в качестве наблюдателя. Мы внесли свой вклад в успех организации и продолжим делать это в будущем, — заявил министр.

Ранее агентство Kazinform опубликовало эксклюзивное интервью с Петером Сийярто, записанное во время его визита в Казахстан.