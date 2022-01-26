Венгрия предоставит казахстанцам 250 образовательных грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Венгрия предоставит казахстанцам 250 образовательных грантов. Наши граждане смогут бесплатно обучиться в вузах Венгрии благодаря соглашениям, достигнутым между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством человеческих ресурсов Венгерской Республики в рамках стипендиальной программы «Stipendium Hungaricum». Об этом передает коореспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«Сейчас мы работаем над совершенствованием правил по отбору претендентов для их обучения в рамках таких межправительственных соглашений. Будут инициированы преимущества для социально уязвимых слоев населения, например, таких как дети из многодетных семей, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями, а также для претендентов из сельской местности», – сообщил председатель правления Центра международных программ Ануар Жангозин.

Стипендиальная программа «Stipendium Hungaricum» предоставляет казахстанцам 250 грантов по следующим программам:

• по программе бакалавриата – 110 мест;

• по программе магистратуры – 90 мест;

• по программе «бакалавриат+магистратура» – 30 мест;

• по программе докторантуры – 20 мест.

Гранты покрывают расходы на прохождение языковых курсов венгерского языка, академическое обучение, проживание в общежитии, медицинскую страховку, также студентам выплачивается ежемесячная стипендия.

Обучение проходит на английском и венгерском языках. Претенденты проходят годичное изучение венгерского языка при выборе обучения на венгерском языке, после чего обучаются по выбранной программе.

Более подробная информация о стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum» будет дополнительно опубликована на сайте АО «Центр международных программ» или на сайте Министерства образования и науки РК.

АО «Центр международных программ» работает над заключением новых договоренностей с другими странами.

В 2021 году Казахстан уже расширил географию международной стипендии «Болашак» новыми странами. Количество вузов для обучения увеличилось со 138 до 207 на 2021-2023 годы.