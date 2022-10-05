Венгерские театры закроются на зиму из-за энергетического кризиса

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - На фоне энергетического кризиса некоторые театры и культурные центры Будапешта приняли решение не продолжать работу предстоящей зимой. В их числе - знаменитый театр Эркеля, это один из трех зрительных залов Венгерского оперного театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Власти Венгрии потребовали на 25% сократить потребление электроэнергии и газа в зданиях общественного значения, включая культурные институты, температура отопления не должна превышать 18 градусов Цельсия.

«Коммунальные платежи подорожали в 8 раз, некоторые в десять, поэтому мы сегодня оказались в такой ситуации. Мы с точностью не можем говорить обо всех цифрах, но я знаю, что масштаб проблемы огромный. Нужно было что-то сделать, потому что важнее всего — зарплаты наших сотрудников и поддержание других наших зданий. И если это учитывать, то отключать отопление придется и на других площадках», - сказал д иректор Венгерского оперного театра Сильвестр Оковач.