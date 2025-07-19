Венгерская компания 4iG предложила Казахстану сотрудничество в области космоса
В рамках визита делегации венгерской компании 4iG в Казахстан состоялась рабочая встреча первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра и председателя совета директоров компании 4iG, Чрезвычайного и Полномочного посла Венгрии по вопросам развития международных деловых связей Гиллерта Ясай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.
В ходе встречи обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области космической деятельности и беспилотных систем.
Рассмотрены перспективы участия венгерской стороны в реализации проектов по предоставлению пусковых услуг, сотрудничества в рамках международной спутниковой группировки дистанционного зондирования земли, а также обмена опытом в создании и эксплуатации сборочно-испытательных комплексов для космических аппаратов.
Казахстанской стороной выражен интерес к венгерским компетенциям в сфере беспилотных систем, как в технологической, так и в производственной плоскости.
Отмечен высокий потенциал совместных разработок, пилотных проектов и взаимного обмена технологиями, подчеркнута важность практического взаимодействия между частными компаниями и государственными структурами двух стран.
Встреча подтвердила обоюдную заинтересованность в выстраивании устойчивого и долгосрочного партнерства, направленного на внедрение передовых решений и развитие высокотехнологичных отраслей экономики.