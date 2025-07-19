РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:55, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Венгерская компания 4iG предложила Казахстану сотрудничество в области космоса

    В рамках визита делегации венгерской компании 4iG в Казахстан состоялась рабочая встреча первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра и председателя совета директоров компании 4iG, Чрезвычайного и Полномочного посла Венгрии по вопросам развития международных деловых связей Гиллерта Ясай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    Венгерская компания 4iG предложила Казахстану сотрудничество
    Фото: Рrimeminister.kz.

    В ходе встречи обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в области космической деятельности и беспилотных систем.

    Рассмотрены перспективы участия венгерской стороны в реализации проектов по предоставлению пусковых услуг, сотрудничества в рамках международной спутниковой группировки дистанционного зондирования земли, а также обмена опытом в создании и эксплуатации сборочно-испытательных комплексов для космических аппаратов.

    Казахстанской стороной выражен интерес к венгерским компетенциям в сфере беспилотных систем, как в технологической, так и в производственной плоскости.

    Отмечен высокий потенциал совместных разработок, пилотных проектов и взаимного обмена технологиями, подчеркнута важность практического взаимодействия между частными компаниями и государственными структурами двух стран.

    Встреча подтвердила обоюдную заинтересованность в выстраивании устойчивого и долгосрочного партнерства, направленного на внедрение передовых решений и развитие высокотехнологичных отраслей экономики.

    Теги:
    Беспилотники Правительство РК Роман Скляр Венгрия Космос
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают