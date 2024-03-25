Венецианская биеннале: как организован павильон Казахстана в 2024 году?

На крупнейшей выставке современного искусства Венецианской биеннале Казахстан впервые представит собственный павильон при поддержке Министерства культуры и информации. Почему важно участие нашей страны и в чем задача казахстанского павильона «Jerūiyq: взгляд за горизонт» корреспонденту агентства Kazinform рассказали куратор Данагуль Толепбай и со-куратор Анвар Мусрепов.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

Кто стал куратором павильона в 2024 году?

Комиссаром павильона Казахстана на 60-й Международной биеннале современного искусства в Венеции является министр культуры и информации Аида Балаева. Над организацией павильона работают куратор Данагуль Толепбай и со-куратор Анвар Мусрепов.

Данагуль Толепбай из династии знаменитых художников. Ее отец - Ерболат Толепбай, Заслуженный деятель искусств Казахстана, Кавалер французкого ордена в области искусства и литературы. Его старший брат – Токболат Тогусбаев тоже казахстанский художник, живописец, член Союза Художников Казахстана с 1967 года, Заслуженный деятель искусств КазССР с 1998 года.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

– Моя жизнь неразрывно связана с искусством. С самого детства дома у нас гостили художники, писатели, мы играли проводили время между мастерскими художников, с родителями объездили все мировые музеи и галереи, я посещала выставки как в Казахстане, так и за рубежом. Своим хорошим уровнем насмотренности и любовью к искусству я обязана своим родителям, которые привили с детства приверженность ценностям искусства. Родители, понимая тернистый путь художника, в юности отдали меня учиться в КИМЭП, в то время все поступали на экономистов либо юристов. Во время обучения в магистратуре в Лондоне, 20 лет назад, я решилась организовать первую выставку в международной галерее на Бонд стрит. Тем не менее, после университета стала работать по специальности в Астане в престижном холдинге. Но уже на шестой год ушла, чтобы посвятить свою жизнь развитию искусства Казахстана, – рассказала Данагуль Толепбай.

В течении 5 лет Данагуль занималась организацией выставок казахстанских и зарубежных художников, которые проходили в Национальном музее РК, в музее искусств им. А. Кастеева и собственной галерее Pygmalion. Например, первая персональная выставка Саяна Байгалиева была именно в галерее Данагуль Толепбай, также в галерее проходила выставка Сауле Сулейменовой. В Pygmalion регулярно проходят образовательные лекции от искусствоведов, а также развивающие творческие мастер-классы для детей.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

Со-куратор Анвар Мусрепов заканчивает магистратуру в Академии изящных искусств в Вене. До этого обучался в Московской школе фотографии и мультимедиа имени Родченко.

– Мое основное направление – видеоискусство и медиа-арт. Я начал заниматься художественной практикой и писать статьи об искусстве около 10 лет назад. В качестве художника и куратора участвовал в казахстанских и зарубежных проектах, организовывал образовательный программы, резиденции, показы видеоисскуства, работал в качестве главного редактора журнала о теории современного искусства. В 2022 году выступил в качестве инициатора и куратора первой биеннале новой музыки и экспериментального звука Korkut (ЦСК «Целинный»). Также курировал программу Umit по поддержке молодых художников. В рамках этой программы в финал прошла алматинская художница Вероника Тишина. Итогом была масштабная выставка в музее искусств им. А. Кастеева. На тот момент это была первая выставка в музее им. А. Кастеева, в новом для нашего культурного контекста формате, включающим видео и саунд-инсталляции. В прошлом году я выступал со-куратором публичной программы Asar! Together We Build: Central Asian Cultural Festival в Гонконге, организованной музеем Mill6chat. А также выступил инициатором и куратором школы новых медиа Re-practice при поддержке компании Visa, – поделился Анвар Мусрепов.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

По его словам, воображение – это мощная сила, которая является локомотивом культуры, науки и технологии. И главная задача кураторов и художников - задать потенциал для того, чтобы открыть этот безграничный источник, преодолев шаблоны и ограничения мышления.

Почему важно участие на Венецианской биеннале? В чем главная задача павильона?

Данагуль Толепбай объяснила, что Венецианская биеннале – это платформа для высказывания и демонстрации уровня и развития искусства в стране, отражение духа времени. Участие и присутствие повышают видимость и престиж страны на международной арт-сцене и дает импульс к новым темам и тенденциями в искусстве на локальном и международном уровне.

– Можно сказать, что это олимпиада в мире искусства. Биеннале проводится уже больше 120 лет, в этом году в ней участвуют 90 стран. Участие в таком масштабном мероприятии помогает заявить об искусстве Казахстана, а также дать новый толчок, волну для развития индустрии внутри страны, – подчеркнула Данагуль Толепбай.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

С этим согласен и Анвар Мусрепов. По его мнению, особенность заключается в том, что тема павильона имеет потенциал стать локальным движением в казахстанском искусстве, наряду с афрофутуризмом, русским космизмом и другими известными течениями в искусстве.

– Есть ли некий метанарратив у казахстанского искусства? К сожалению, его в Казахстане мы еще не сформулировали. Я верю, что казахстанское искусство в разрезе всей истории его становления имеет собственную идентичность, можно сказать, дух или язык казахстанского искусства, который пронизывает работы художников из разных поколении. Задача нашего павильона – задать импульс для нового направления, именно поэтому мы сфокусировались на хронологии утопических и футуристических образов и идеи в истории казахстанского искусства с 1970 года. Мы надеемся, что наш проект не только покажет работы художников и отразит нашу идею мировому сообществу, но и послужит новым потенциалом для художников Казахстана, – добавил со-куратор.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

Какова концепция павильона Казахстана в 2024 году?

«Jerūiyq: взгляд за горизонт» — утопия из казахских легенд, воплощающая метафору поиска и пути к земле обетованной. Работы казахстанских художников тщательно отобраны для того, чтобы показать тему в разрезе нескольких поколений с 1970-х годов ХХ века по сегодняшний день.

– В наше турбулентное время мы живем в состоянии кризиса новых нарративов, одним из ключевых понятий для формирования концепции для нас послужило эмансипация воображения. Сегодня мы имеем возможность представить собственное видение будущего и утопических миров без советской цензуры и оглядки на метрополии, – объяснила Данагуль Толепбай.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

В выставке будут представлены работы одного из авторов первых футуристических произведений в истории казахстанского искусства Камили Муллашевой, новая работа одного из ключевых живописцев в локальной истории искусства Ерболата Толепбая, новаторские инсталляции архитектора и художника Сакена Нарынова, Сергея Маслова, которого сегодня принято упоминать как одного из родоначальников современного искусства в Казахстане , а также молодых художников группы The2wo, в составе Лены Поздняковой и Эльдара Таги и художника и со-куратора Анвара Мусрепова.

– Мы начали работу над концепцией павильона Казахстана на Венецианской биеннале в декабре. За это время мы провели большое исследование, получили консультации от различных экспертов, включая профессора философии Кульшат Медеуову, которая выступила академическим консультантом павильона. Для нас было важно отобрать работы художников разных поколений, а также продемонстрировать различные форматы искусства, включая живопись, инсталляции, видео и новые медиа в многоканальной звуковой инсталляции. Для нас важно показать историю развития мысли вокруг тем деколониального футуризма, утопии, космизма и продемонстрировать, что эти темы уже давно есть в казахстанском искусстве, отсутвовал лишь фрейм, который объединит эти работы в единую линию, – заключил Анвар Мусрепов.

Фото: кураторы Венецианской биеннале

Напомним, что 60-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 20 апреля по 24 ноября 2024 года в Джардини, Арсенале и на других площадках Венеции.