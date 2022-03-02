Велотрек в Нур-Султане требует серьезного ремонта - Минкультуры и спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В неудовлетворительном техническом состоянии находятся некоторые здания республиканских организаций спорта. Об этом заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы, наверное, знаете, сейчас мы проводим объезд всех подведомственных организаций. Ключевая задача – сформировать полную картину со всеми проблемами. После этого мы составим план их поэтапного решения. Данный вопрос ответственный вице-министр должен держать на прямом контроле», - рассказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии по спорту и физической культуре.

По словам министра, республиканский велотрек «Сарыарка», также спорткомплекс «Алатау», расположенные в столице, требуют ремонта.

«У нас велотрек («Сарырка» - прим.) построили, прекрасное здание. Уже требует достаточно серьезного ремонта, мы не можем ни одного мероприятия крупного уровня провести там. Велотрек соответствует всем мировым стандартам, но течет крыша. Мы не можем провести мероприятия. Или к Азиаде построили комплекс «Алатау» - уже в полуаварийном состоянии находится, там идет трещина. Надо тоже разбираться. Какие-то финансовые средства естественно придется перенаправить туда. У нас есть здание - мы должны довести до ума», - заявил Даурен Абаев.

Напомним, Министерством культуры и спорта РК совместно с акиматами разработан проект Плана-графика развития спортивной инфраструктуры.