24 Мая 2022 09:30

Велосипеды стали пропадать с велостанций в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На автоматических станциях велопроката недосчитались двух велобайков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу компании City Transportation Systems в сети Instagram.

«Разыскиваются 2 велосипеда системы велопроката Velobike под номерами: 2974, 3567. В случае если вы обнаружили велосипед, то просим обратиться к нам на страницу личным сообщением или позвонить по номеру 109», - сообщили в CTS.

Велобайк считается утерянным или украденным, если его не вернули на велостанцию по истечению 72 часов с начала найма. За кражу велосипеда виновные привлекаются к уголовной ответственности по ст. 188, часть 1 УК РК.

«Запчасти велобайков не подходят на другие велосипеды. Кроме того, после полного отключения батареи, которой хватает на 24 часа катания, он становится непригодным для использования», - отметили в CTS.

Система автоматизированного велопроката «Astana Bike» была запущена в Нур-Султане 15 апреля.