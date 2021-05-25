17:15, 25 Май 2021 | GMT +6
Велосипедный вор задержан по «горячим» следам в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ранним утром, около 5 часов утра патрульные полицейские в районе выставочного павильона ЭКСПО заметили одинокого велосипедиста. По ориентировке мужчина подходил под описание вора, подозреваемого в краже велосипеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.
Доставленный в полицию мужчина признался в краже велосипеда марки «Crosving» стоимостью 70000 тенге. Кражу он совершил в ночное время с подъезда жилого дома.
В отношении данного лица возбуждено уголовное дело, а также устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.
Департамент полиции г. Нур-Султана во избежание краж велосипедов рекомендует соблюдать необходимые меры безопасности:
ставить отличительные знаки на рамах велосипеда;
не оставлять велосипеды в подъездах (даже если там установлен домофон), возле магазинов и в парках города без присмотра;
использовать надежные велозамки.