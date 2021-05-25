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    17:15, 25 Май 2021 | GMT +6

    Велосипедный вор задержан по «горячим» следам в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ранним утром, около 5 часов утра патрульные полицейские в районе выставочного павильона ЭКСПО заметили одинокого велосипедиста. По ориентировке мужчина подходил под описание вора, подозреваемого в краже велосипеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.












    Доставленный в полицию мужчина признался в краже велосипеда марки «Crosving» стоимостью 70000 тенге. Кражу он совершил в ночное время с подъезда жилого дома.

    В отношении данного лица возбуждено уголовное дело, а также устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

    Департамент полиции г. Нур-Султана во избежание краж велосипедов рекомендует соблюдать необходимые меры безопасности:

    ставить отличительные знаки на рамах велосипеда;

    не оставлять велосипеды в подъездах (даже если там установлен домофон), возле магазинов и в парках города без присмотра;

    использовать надежные велозамки.


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