Велосипедный вор задержан по «горячим» следам в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ранним утром, около 5 часов утра патрульные полицейские в районе выставочного павильона ЭКСПО заметили одинокого велосипедиста. По ориентировке мужчина подходил под описание вора, подозреваемого в краже велосипеда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.









































Доставленный в полицию мужчина признался в краже велосипеда марки «Crosving» стоимостью 70000 тенге. Кражу он совершил в ночное время с подъезда жилого дома.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело, а также устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

Департамент полиции г. Нур-Султана во избежание краж велосипедов рекомендует соблюдать необходимые меры безопасности:

ставить отличительные знаки на рамах велосипеда;

не оставлять велосипеды в подъездах (даже если там установлен домофон), возле магазинов и в парках города без присмотра;

использовать надежные велозамки.