Велосипедисты спровоцировали аварии в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске двух велосипедистов привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, что привело к авариям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, одно из дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедиста зарегистрировали у торгового дома «Айсберг». 39-летний мужчина на скорости выехал из-за здания и врезался в автомобиль «Лада». Водитель машины не мог избежать столкновения. Претензий друг к другу участники ДТП не имеют. Велосипедист заплатит штраф в размере 2 МРП (около 6 тысяч тенге) по статье «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения».

Аналогичный случай произошел у гипермаркета «Семейный». 29-летний горожанин, не пропустив автомобиль «Lada 21901», врезался в него и перелетел через капот. На место вызвали скорую помощь, от услуг врачей велосипедист отказался.

«К сожалению, не все велосипедисты понимают, что могут появиться перед водителями внезапно. Это особенно опасно на пешеходных переходах. Правила дорожного движения РК требуют, чтобы владельцы велосипедов пересекали их пешком, ведя свой транспорт за руль. Очень важно не ездить на высокой скорости по тротуарам Напомню: велосипедистам разрешено двигаться по тротуарам только при условии, что они не создают помех для пешеходов», - сказал и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.