Велосипедистку насмерть сбили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 44-летнюю женщину на велосипеде сбил автомобиль сегодня в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

Сегодня утром на пересечении улиц Тауелсиздик-Бородина произошло ДТП с участием велосипедиста и автомашины «Ваз 2115».

«В результате дорожно-транспортного происшествия 44- летняя женщина-велосипедист была доставлена в больницу с различными травмами. Женщина скончалась. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан», - прокомментировали в департаменте полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы, проводятся дальнейшие следственные действия.

По информации департамента полиции, с начала года в Костанайской области совершено 104 ДТП, в которых 26 человек погибло и 122 - ранены.