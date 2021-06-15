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    15:15, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Велосипедистку насмерть сбили в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 44-летнюю женщину на велосипеде сбил автомобиль сегодня в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

    Сегодня утром на пересечении улиц Тауелсиздик-Бородина произошло ДТП с участием велосипедиста и автомашины «Ваз 2115».

    «В результате дорожно-транспортного происшествия 44- летняя женщина-велосипедист была доставлена в больницу с различными травмами. Женщина скончалась. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан», - прокомментировали в департаменте полиции.

    По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы, проводятся дальнейшие следственные действия.

    По информации департамента полиции, с начала года в Костанайской области совершено 104 ДТП, в которых 26 человек погибло и 122 - ранены.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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