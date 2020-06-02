+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 24 °С
USD 402.37 EUR 449.81
RUB 5.86 CNY 56.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велосипедистка пострадала в аварии в Петропавловске

2 Июня 2020 21:17
Поделиться:
Велосипедистка пострадала в аварии в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске водитель легкового автомобиля в центре города сбил женщину-велосипедистку и скрылся с места ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свидетелей происшествия через социальные сети разыскивали горожане. В своем обращении к пользователям, они указывали, что истинную картину аварии якобы мешают восстановить деревья, которые закрыли камеру видеонаблюдения.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что виновника ДТП удалось установить.

«Установлен водитель автомашины ВАЗ-21074. Автомашина водворена на специализированную автостоянку. В отношении водителя будут составлены административные материалы по статьям «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и «Невыполнение водителем обязанностей в связи дорожно-транспортным происшествием», - прокомментировали в пресс-службе.

В апреле в регионе произошло ДТП, в котором погибли и велосипедистка, и водитель автомобиля.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив