Велосипедистка пострадала в аварии в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске водитель легкового автомобиля в центре города сбил женщину-велосипедистку и скрылся с места ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Свидетелей происшествия через социальные сети разыскивали горожане. В своем обращении к пользователям, они указывали, что истинную картину аварии якобы мешают восстановить деревья, которые закрыли камеру видеонаблюдения.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что виновника ДТП удалось установить.
«Установлен водитель автомашины ВАЗ-21074. Автомашина водворена на специализированную автостоянку. В отношении водителя будут составлены административные материалы по статьям «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» и «Невыполнение водителем обязанностей в связи дорожно-транспортным происшествием», - прокомментировали в пресс-службе.
В апреле в регионе произошло ДТП, в котором погибли и велосипедистка, и водитель автомобиля.
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