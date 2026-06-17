Велосипедисты против автомобилей: почему Костанай остро нуждается в новых велодорожках

В Костанае продолжают развивать дорожную инфраструктуру, однако для велосипедистов город пока остается не самым удобным местом. При общей протяженности дорог в 423 километра велодорожки занимают лишь 7,5 километра, из-за чего любителям двухколесного транспорта нередко приходится выбирать между проезжей частью и тротуарами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказал на аппаратном совещании заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурдаулет Бейсенов, развитие дорожной инфраструктуры остается одним из приоритетов городской политики. Одним из таких направлений является развитие велосипедной инфраструктуры.

Из-за активного роста интереса к велосипедам среди жителей города, появилась необходимость в специализированных маршрутах. Сегодня велосипедисты вынуждены передвигаться либо по автомобильным дорогам, либо по тротуарам, что создает угрозу безопасности как для них самих, так и для других участников движения.

— На сегодняшний день в Костанае оборудовано всего 7,5 километра велодорожек. Они расположены на территории Триатлон-парка протяженностью 2,2 километра, в микрорайоне Юбилейный — 1,9 километра, вдоль дороги Костанай-2 — микрорайон Аэропорт — 1 километр, в микрорайоне Кунай — 0,9 километра, на территории КРУ-парка — 0,9 километра и в микрорайоне Алтын-Арман — 0,6 километра, — прозвучало в докладе.

Для сравнения, в качестве примера специалисты изучили опыт города Альметьевска в Республике Татарстан. До 2016 года протяженность велодорожек тут составляла менее четырех километров. За десять лет благодаря комплексному подходу она выросла до 200 километров. В городе оборудованы десятки светофорных объектов с отдельными панелями для велосипедистов, специальные поручни для ожидания сигнала светофора, электронные табло подсчета велосипедистов, велоурны и более 1,5 тысячи дорожных знаков.

Полученный опыт планируют использовать и в Костанае. В феврале текущего года был проведен конкурс и заключен договор с ТОО «Институт Агропромпроект» на разработку проектно-сметной документации по проекту строительства велосипедной инфраструктуры.

Сейчас проектировщики разрабатывают сеть велодорожек общей протяженностью 40 километров. Планируется, что она соединит между собой основные парки и скверы города, микрорайоны Кунай, КЖБИ, КСК, Аэропорт, а также центральную и северо-западную части Костаная.

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