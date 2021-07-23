+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велосипедиста сбили насмерть в Актюбе

23 Июля 2021 19:15
Поделиться:
Велосипедиста сбили насмерть в Актюбе

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Водитель Opel насмерть сбил 48-летнего велосипедиста в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Двое водителей скончались в ДТП в Актюбинской области
Сколько камер видеонаблюдения установлено в Актобе

21 июля 29-летний местный житель на автомобиле Opel Omega сбил 48-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги справа налево. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП города Актобе.

Врачи сделали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК.
В Актюбинской области с начала года зарегистрировано пять ДТП с участием велосипедистов, четверо из которых погибли. Все ДТП произошли по вине велосипедистов, которые нарушили ПДД.
Напоминаем, что велосипедисту запрещено пересекать пешеходный переход на велосипеде, для этого он должен перейти по «зебре» пешком, ведя велосипед рядом.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Двое водителей скончались в ДТП в Актюбинской области
Сколько камер видеонаблюдения установлено в Актобе
Популярное
1 Ситуация с КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем – Нариман Сыздыков
2 Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана
3 Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки
4 82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
5 Вопрос принуждения к вакцинации работодателями прокомментировал Даурен Абаев
Читайте также
Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор
Когда в Казахстане начнется вакцинация детей от коронавируса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив