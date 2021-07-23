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Велосипедиста сбили насмерть в Актюбе
23 Июля 2021 19:15
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АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Водитель Opel насмерть сбил 48-летнего велосипедиста в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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21 июля 29-летний местный житель на автомобиле Opel Omega сбил 48-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги справа налево. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП города Актобе.
Врачи сделали все возможное, но спасти пострадавшего не удалось.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК.
В Актюбинской области с начала года зарегистрировано пять ДТП с участием велосипедистов, четверо из которых погибли. Все ДТП произошли по вине велосипедистов, которые нарушили ПДД.
Напоминаем, что велосипедисту запрещено пересекать пешеходный переход на велосипеде, для этого он должен перейти по «зебре» пешком, ведя велосипед рядом.
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