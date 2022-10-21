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Велосипедиста насмерть сбили в Актюбинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Октября 2022, 13:01
Велосипедиста насмерть сбили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Велосипедист погиб результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

21 октября в 00:35 часов 27-летний водитель автомашины «Lada 210740», двигаясь со стороны поселка Шубаркудук в направлении города Кандыагаш, на 175 км автодороги Актобе-Астрахань, возле села Жаксымай Темирского района допустил наезд на 50-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 УК РК.


Фото: zelaomos.news




Актюбинская область   ДТП   Происшествия  
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