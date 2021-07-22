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Велосипедист погиб под колесами «Мерседеса» в Таразе

22 Июля 2021 01:00
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Велосипедист погиб под колесами «Мерседеса» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие случилось на центральном проспекте областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, поздним вечером в центральной части города произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

«20 июля в 21:40 на пересечении центрального проспекта Толе би и улицы Улбике акын водитель автомобиля «Mercedes-Benz CLS350» совершил наезд на движущегося по проезжей части велосипедиста.

«В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. По данному факту назначен ряд экспертиз, ведется следствие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, подробности уголовного дела не подлежат разглашению», - прокомментировал заместитель начальника управления дознания департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Жанибек Данков.



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#Жамбылская область   #ДТП   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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