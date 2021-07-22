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вчера 22:03
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Велосипедист погиб под колесами «Мерседеса» в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагическое происшествие случилось на центральном проспекте областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, поздним вечером в центральной части города произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
«20 июля в 21:40 на пересечении центрального проспекта Толе би и улицы Улбике акын водитель автомобиля «Mercedes-Benz CLS350» совершил наезд на движущегося по проезжей части велосипедиста.
«В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. По данному факту назначен ряд экспертиз, ведется следствие. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, подробности уголовного дела не подлежат разглашению», - прокомментировал заместитель начальника управления дознания департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Жанибек Данков.
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