5 Мая 2022 20:53

Велосипедист из Караганды проехал без еды и питья 109 километров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Веломарафонец из Караганды, преподаватель-переводчик английского языка и журналист Ернат Мелсулы смог проехать без еды и питья 109 км. Это расстояние он преодолел за 7 часов 10 минут. Велосипедист-любитель установил рекорд Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Результат зарегистрировал официальный представитель Книги рекордов Казахстана Куандык Кудайбергенов. В ближайшее время будет выдан специальный сертификат.

«Марафонцы обычно выбирают легкий и быстрый велосипед, а Ернат ехал на тяжелом горном. Конечно, рекорд заслуживает признания», - сказал Куандык Кудайбергенов.

Веломарафон прошел по кольцевой дороге столицы. Заезд начался в 11:47 и закончился в 19:28. Велосипедист финишировал перед мечетью «Хазрет Султан».

По словам Ерната, он специально запланировал веломарафон на последний, 30-ый день обязательного поста для мусульман священного месяца Рамазан. Достижение также посвятил Дню единства народа Казахстана.

«После велопробега чувствую себя отлично, в хорошей физической форме. В будущем хочу путешествовать по миру, чтобы внести вклад в популяризацию нашей страны и народа. В конце августа планирую провести международный велопробег: от села Акколь, где родился Ахмет Байтурсынов, в Европу. Маршрут хочу проложить через Западный Казахстан, Атырау, Актау, столицу Азербайджана Баку и финишировать в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. В разных городах и странах хочу популяризировать жизнь и творчество Ахмета Байтурсынова, культуру казахского народа, а также идею Абая «Толық адам», - сообщил Ернат Мелсулы.