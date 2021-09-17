Велосипедист из Франции преодолел 9 тысяч километров и финишировал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Алматы завершился велопробег в честь 30-летия побратимства Алматы и французского города Ренна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году отмечается 30-летний юбилей побратимства между Алматы и Ренном, столицей региона Бретань. На фоне пандемии вместо совместных визитов осуществлен велопробег в исполнении 44-летнего Лорана Маэ.

Сегодня Лоран Маэ завершил велопробег и прибыл в Алматы, проехав за 3,5 месяца 9 тысяч километров и посетив 15 стран. Н а въезде в город путешественника в стретили велосипедисты из континентальной команды Almaty Cycling Team. Они сопроводили Лорана Маэ до монумента Независимости Казахстана, где его ждал прием администрации города.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров отметил, что побратимство Алматы и Ренна началось на заре независимости Казахстана, в 1991 году. Из года в год двусторонние взаимоотношения становятся крепче. Активно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество, проводятся взаимные Дни культуры, выставки, концерты, уже 20 лет осуществляются обменные визиты семей Ренна и Алматы, позволяя познавать быт и традиции друг друга, организовано сотрудничество между школами наших городов. Пять лет назад в честь 25-летия побратимства в саду «Алматы» в Ренне состоялось открытие бюста великого казахского философа и мыслителя Абая.

В свою очередь велосипедист Лоран Маэ зачитал письмо от мэра города Ренна Натали Аппере.

«Человеческий и спортивный подвиг, совершенный г-ном Лораном Маэ в известном нам контексте, является большим уроком мужества и дружбы для жителей Ренна и Алматы, - говорится в письме. - Желаю всем вам счастливого Дня Алматы».

«Город Ренн полон желаний дальше укреплять отношения с Алматы, которые существуют около 30 лет. Подвиг Лорана Маэ самое наглядное тому свидетельство. Будем дружить», - сказал генеральный консул Франции Алексис Шахтахтинский.

Вице-президент «Общества дружбы Алматы - Ренн и города мира» Айгуль Касымбек рассказала, какие мероприятия реализуются в целях укрепления дружбы между двумя городами. К примеру, в алматинских школах и университетах ведется работа по развитию изучения французского языка.

Следует отметить, что Лоран Маэ с 15 лет мечтал проехать по Великому Шелковому пути.

«Как я приехал в Казахстан, все проходит хорошо. Я был в Шымкенте, Таразе, Туркестане, Шу и хочу сказать, что казахи встречают меня очень тепло. Когда я был в Европе, было много дождей, временами попадал под снег. Но в Казахстане все трудности и непогода остались позади. У меня было три причины велосипедного путешествия: 30 лет дружбы между Ренном и Алматы, 30-летие Независимости Республики Казахстан и давняя мечта увидеть вашу страну вживую», - поделился Лоран Маэ.