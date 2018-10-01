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Велосезон 2018 года закрыли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы состоялся велопробег, который стал завершающим в этом сезоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-спортивный хаб.
В велопробеге приняли участие около 1000 любителей активного отдыха. Традиционно велопробег стартовал на территории БЦ «Нурлы Тау» и финишировал в Парке Первого Президента. На финише среди велолюбителей разыгрывалось 10 велосипедов и ценные подарки от организаторов.
В велопробеге участвовала команда «Спорт без границ», которая вернулись с веломарафона Blind Race Astana - Paris. Незрячие и слабовидящие спортсмены в тандеме с волонтерами преодолели 5 тыс. километров от Астаны до Парижа. На сцене им вручили благодарственное письмо и памятные подарки от УФКиС города Алматы.
Велопробег также прошел в поддержку известной спортивной журналистки Галины Полевой, у которой была диагностирована множественная миелома (рак крови). Сегодня каждый желающий мог выразить свою поддержку ее семье и внести посильный вклад в сбор средств на лечение известной тележурналистики.
Напомним, традиционные велопробеги проводятся в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе.
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