Велосезон 2018 года закрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы состоялся велопробег, который стал завершающим в этом сезоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-спортивный хаб.

В велопробеге приняли участие около 1000 любителей активного отдыха. Традиционно велопробег стартовал на территории БЦ «Нурлы Тау» и финишировал в Парке Первого Президента. На финише среди велолюбителей разыгрывалось 10 велосипедов и ценные подарки от организаторов.





В велопробеге участвовала команда «Спорт без границ», которая вернулись с веломарафона Blind Race Astana - Paris. Незрячие и слабовидящие спортсмены в тандеме с волонтерами преодолели 5 тыс. километров от Астаны до Парижа. На сцене им вручили благодарственное письмо и памятные подарки от УФКиС города Алматы.

Велопробег также прошел в поддержку известной спортивной журналистки Галины Полевой, у которой была диагностирована множественная миелома (рак крови). Сегодня каждый желающий мог выразить свою поддержку ее семье и внести посильный вклад в сбор средств на лечение известной тележурналистики.





Напомним, традиционные велопробеги проводятся в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе.







