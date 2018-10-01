Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 10 °С
USD 366.43 EUR 420.11
RUB 5.58 CNY 52.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велосезон 2018 года закрыли в Алматы

21 Октября 2018 17:58 98
Поделиться:
Велосезон 2018 года закрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы состоялся велопробег, который стал завершающим в этом сезоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-спортивный хаб.

Новости по теме

Велогонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Тура Гуанси»
Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко стал вторым по итогам «Тура Турции» Казахстанцы выиграли гонку с раздельным стартом на юношеской Олимпиаде

В велопробеге приняли участие около 1000 любителей активного отдыха. Традиционно велопробег стартовал на территории БЦ «Нурлы Тау» и финишировал в Парке Первого Президента. На финише среди велолюбителей разыгрывалось 10 велосипедов и ценные подарки от организаторов.

Велосезон 2018 года закрыли в Алматы 

В велопробеге участвовала команда «Спорт без границ», которая вернулись с веломарафона Blind Race Astana - Paris. Незрячие и слабовидящие спортсмены в тандеме с волонтерами преодолели 5 тыс. километров от Астаны до Парижа. На сцене им вручили благодарственное письмо и памятные подарки от УФКиС города Алматы.

Велопробег также прошел в поддержку известной спортивной журналистки Галины Полевой, у которой была диагностирована множественная миелома (рак крови). Сегодня каждый желающий мог выразить свою поддержку ее семье и внести посильный вклад в сбор средств на лечение известной тележурналистики.

Велосезон 2018 года закрыли в Алматы 

Напомним, традиционные велопробеги проводятся в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе.


Велосезон 2018 года закрыли в Алматы 
Велосезон 2018 года закрыли в Алматы

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив