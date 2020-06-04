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Велопробег с участием дипломатов прошел в Брюсселе

4 Июня 2020 16:07
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Велопробег с участием дипломатов прошел в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду, 4 июня, в Брюсселе состоялся импровизированный дипломатический мини-велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу посольства Казахстана в Facebook.

Мероприятие инициировали аккредитованные в Брюсселе дипломаты стран Центральной Азии.

Из числа европейских дипломатов к пробегу присоединились специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан и заместитель управляющего директора – директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь.


Всемирный день велосипеда провозглашен ООН в 2018 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов помогает укрепить услуги общественного здравоохранения. Езда на велосипеде помогает в снижении риска сердечных заболеваний, инсульта, некоторых видов рака, диабета и даже смерти.


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Ключевые слова: Бельгия,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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