Велопробег с участием дипломатов прошел в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду, 4 июня, в Брюсселе состоялся импровизированный дипломатический мини-велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу посольства Казахстана в Facebook.

Мероприятие инициировали аккредитованные в Брюсселе дипломаты стран Центральной Азии.

Из числа европейских дипломатов к пробегу присоединились специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан и заместитель управляющего директора – директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Люк Девинь.

Всемирный день велосипеда провозглашен ООН в 2018 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, безопасная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов помогает укрепить услуги общественного здравоохранения. Езда на велосипеде помогает в снижении риска сердечных заболеваний, инсульта, некоторых видов рака, диабета и даже смерти.