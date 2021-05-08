Велопробег по 7 областям страны за 45 дней намерен совершить астанчанин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Житель столицы Алмат Балтабеков готовится к велопробегу по 7 областям Казахстана, который он намерен совершить за 45 дней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Веломарафон организуется при поддержке столичного управления по вопросам молодежной политики, КГУ «Астана Жастары» и молодежного ресурсного центра Алматинской области, сообщает

Алмат Балтабеков намерен проехать на велосипеде около трех тысяч километров. Путешествие по живописным регионам он посвятил 30-летию Независимости Казахстана. Участник велопробега признается, что спортивный азарт он унаследовал от своего отца.

«Я с детства мечтал посмотреть бескрайние просторы родной страны. Путешествие на велосипеде позволяет неспешно насладиться, разглядеть, полюбоваться и увидеть достопримечательности каждого отдельно взятого региона. Поскольку в этом году мы празднуем 30-летие Независимости РК, то я решил проехать три тысячи километров от Нур-Султана до Талдыкоргана. Во время поездки планирую увидеть фламинго в Коргалжинском заповеднике, знакомые места Шубарколя, Улытау, Сатпаева, Жезказгана, Туркестана, Кызылорды, Тараза, Шымкента, Кызылорды, Мерке, Алматы, а также посетить мавзолей Айша-Биби в Жамбылской области. Я благодарен всем за поддержку, призываю всех заниматься спортом», — отметил Алмат Балтабеков.

Руководитель молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Чингиз Тлеулин подчеркнул, что подобного рода мероприятия проводятся далеко не в первый раз.

«В целом, подобные инициативы отражают рвение наших сограждан лично доказать и показать безграничные возможности спорта. Мы стараемся привить в качестве мотивационной акции реализовать подобные спортивные инициативы для всей молодежи. Хотелось бы пожелать удачи!» — добавил он.

Велопробег организован в рамках акции «Тауелсiздiк ұрпақтары».