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Велопробег «Казахстан — Родина великих» пройдет в Турции

26 Июня 2021, 12:42
Велопробег «Казахстан — Родина великих» пройдет в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный волонтер Дамир Кошеев в Турции организовал велопробег «Казахстан — Родина великих», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.kz.

Путешествие пройдет по маршруту «Стамбул-Анталья-Анкара-Стамбул». Общее расстояние составляет 2500 километров. Проект посвящен 30-летию Независимости страны.

Телеканал «Turan-TV» будет транслировать весь тур и представлять зрителям. Об этом на брифинге сообщил директор телеканала Роман Ботабеков. Волонтер Дамир Кошеев отметил, что данное путешествие будет посвящено дружбе и братству двух стран.

«Турция — это братское государство, впервые признавшее суверенитет нашей страны. Тридцать лет мы дружим. Турецкие братья установили парк, памятник великому поэту Абаю. Это уважение к стране и личностям. Еще одна цель нашего путешествия — выразить благодарность и уважение», — сказал Дамир Мархабатович.

Волонтер Дамир Кошеев ранее к 175-летию Абая Кунанбаева проехал на велосипеде 1200 км от города Алматы до села Жидебай за 46 дней. Также за 24 дня преодолел 2200 км из Алматы в Актобе.

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Спорт   Турция   Общество   30 лет Независимости  
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