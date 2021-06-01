Велопробег к международному дню борьбы с наркоманией прошёл в Костанае
Организатором спортивного мероприятия выступило управление по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области при поддержке Общественного объединения «Велосообщество «Костанай», молодежного крыла «Жас Отан» и Центра СПИД».
Более 50 велосипедистов проехали по улицам города с призывом за здоровый образ жизни. Маршрут пролегал от бульвара молодежи по ул. Каирбекова до Набережной 25-летия Независимости по ул. Гашека.
«Среди участников мероприятия – журналисты, учителя, спортсмены, тренеры и другие костанайцы. Самому старшему участнику велопробега 71 год – это Серикбай Туребаевич Жиеналин. Специально для участия в велопробеге из города Рудного приехали ребята – Роман Бауэр и Арман Тургумбаев. 10-летний Тамерлан Аятұлы несмотря на свой юный возраст выдержал дистанцию и достойно финишировал наравне с профессионалами. Особенностью велопробега стало участие в нем именитого чемпиона, боксёра-профессионала, выступающего в тяжелый весовой категории Жана Кособуцкого»,- рассказали в полиции.
Костанаец является мастером спорта Республики Казахстан международного класса, серебряным призёром Универсиады, трехкратным чемпионом.
Полицейские-организаторы также не остались в стороне. Весь личный состав и начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области полковник полиции Асылбек Альмагамбетов приняли участие в велопробеге.
А специалистами Центра СПИД в рамках акции организовано выездное экспресс-тестирование «Узнай свой статус!». Желающие проверили свой ВИЧ – статус.
Отметим, что акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией.
Цель мероприятия - привлечь внимание общественности и молодежи к ведению активного образа жизни, отказу от вредных привычек и употребления наркотиков посредством занятия спортом.