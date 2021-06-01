Велопробег к международному дню борьбы с наркоманией прошёл в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае состоялся велопробег под лозунгом «Нет наркотикам, мы за здоровье будущее!», приуроченный к международному дню борьбы с наркоманией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Организатором спортивного мероприятия выступило управление по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области при поддержке Общественного объединения «Велосообщество «Костанай», молодежного крыла «Жас Отан» и Центра СПИД».

Более 50 велосипедистов проехали по улицам города с призывом за здоровый образ жизни. Маршрут пролегал от бульвара молодежи по ул. Каирбекова до Набережной 25-летия Независимости по ул. Гашека.

«Среди участников мероприятия – журналисты, учителя, спортсмены, тренеры и другие костанайцы. Самому старшему участнику велопробега 71 год – это Серикбай Туребаевич Жиеналин. Специально для участия в велопробеге из города Рудного приехали ребята – Роман Бауэр и Арман Тургумбаев. 10-летний Тамерлан Аятұлы несмотря на свой юный возраст выдержал дистанцию и достойно финишировал наравне с профессионалами. Особенностью велопробега стало участие в нем именитого чемпиона, боксёра-профессионала, выступающего в тяжелый весовой категории Жана Кособуцкого»,- рассказали в полиции.

Костанаец является мастером спорта Республики Казахстан международного класса, серебряным призёром Универсиады, трехкратным чемпионом.

Полицейские-организаторы также не остались в стороне. Весь личный состав и начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области полковник полиции Асылбек Альмагамбетов приняли участие в велопробеге.

А специалистами Центра СПИД в рамках акции организовано выездное экспресс-тестирование «Узнай свой статус!». Желающие проверили свой ВИЧ – статус.

Отметим, что акция приурочена к Международному дню борьбы с наркоманией.

Цель мероприятия - привлечь внимание общественности и молодежи к ведению активного образа жизни, отказу от вредных привычек и употребления наркотиков посредством занятия спортом.