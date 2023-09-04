Велопробег дружбы Сиань-Алматы пересек границу Казахстана

ХОРГОС. КАЗИНФОРМ - 3 сентября Велопробег дружбы Сиань-Алматы пересёк государственную границу Республики Казахстан. До этого на пограничном китайском переходе Хоргос, были устроены торжественные проводы велосипедистов, организованные администрацией и Международной торговой палатой города, передает МИА «Казинформ».

Пограничные и таможенные службы Казахстана тепло встретили китайских спортсменов-послов дружбы и мира, и организовали зеленый коридор для их пропуска. Встречающие китайских спортсменов журналисты, общественность и организаторы велопробега, вручили цветы и взяли у них интервью. Здесь к велопробегу присоединились казахстанские велосипедисты-любители в количестве 10 человек, самому старшему из которых исполнилось 77 лет.

Первую часть пути по территории Казахстана до районного центра Жаркент, спортсмены преодолели быстро, и успели посетить достопримечательности этого древнего города.

Впереди у спортсменов ещё 800 километров дороги, и маршрут велопробега пройдет по живописным местам древнего шелкового пути Казахстана, они также посетят Чарынский каньон.

Велопробег дружбы Сиань-Алматы стартовал ещё 1 августа этого года с колыбели великого шелкового пути города Сиань, и проводится в озменовании 10-летия Пояса и Пути. В южную столицу Алматы велосипедисты прибудут 7 сентября.