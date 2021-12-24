Велопарад Снегурочек и Дедов Морозов пройдет в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 декабря на территории центрального парка города Нур-Султана, рядом со зданием Амфитеатра, пройдет третий предновогодний велопарад Снегурочек и Дедов Морозов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию велоспорта.

В этот день в 13.30 все желающие примут участие в очередном предновогоднем велопробеге в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов. Общественное объединение «Velo Lady Astana» совместно с велоклубом VeloTop Astana при поддержке Казахстанской Федерации велосипедного спорта приглашает горожан и гостей столицы на главное предновогоднее событие.

Сотни людей разных профессий и разного возраста превратятся в волшебных Велоснегурочек и Веломорозов.

Также в рамках велопарада состоится: велопробег на трициклах для людей с ограниченными возможностями, флешмоб для участников велопробега, развлекательная программа для детей.

Основная цель велопарада - привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к регулярным занятиям физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья.