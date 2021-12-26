Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории центрального парка Нур-Султана, рядом со зданием Амфитеатра, прошел третий предновогодний велопарад Снегурочек и Дедов Морозов, передает МИА «Казинформ».
Все желающие смогли принять участие в очередном предновогоднем велопробеге в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов. Мероприятие организовано общественным объединением «Velo Lady Astana» совместно с велоклубом VeloTop Astana при поддержке Казахстанской Федерации велосипедного спорта.
Сотни людей разных профессий и разного возраста превратились в волшебных Велоснегурочек и Веломорозов. Также в рамках велопарада состоялся велопробег на трициклах для людей с ограниченными возможностями, флешмоб для участников велопробега, развлекательная программа для детей.
Основная цель велопарада - привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к регулярным занятиям физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья.
- В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку
- Чемпион WBC из Казахстана подписал контракт с новым промоутером
- Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022
- В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 100 авиарейсов
- Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года
- 40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана