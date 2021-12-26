+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Нур-Султане

26 Декабря 2021 20:47
Поделиться:
Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории центрального парка Нур-Султана, рядом со зданием Амфитеатра, прошел третий предновогодний велопарад Снегурочек и Дедов Морозов, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку
Чемпион WBC из Казахстана подписал контракт с новым промоутером Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022 Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года

Все желающие смогли принять участие в очередном предновогоднем велопробеге в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов. Мероприятие организовано общественным объединением «Velo Lady Astana» совместно с велоклубом VeloTop Astana при поддержке Казахстанской Федерации велосипедного спорта.

Сотни людей разных профессий и разного возраста превратились в волшебных Велоснегурочек и Веломорозов. Также в рамках велопарада состоялся велопробег на трициклах для людей с ограниченными возможностями, флешмоб для участников велопробега, развлекательная программа для детей.



Основная цель велопарада - привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к регулярным занятиям физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Спорт   #Видео   #Общество   #Велоспорт   #Новый год  
Поделиться:
Новости по теме
В Уральске зажгли главную новогоднюю ёлку
Чемпион WBC из Казахстана подписал контракт с новым промоутером
Стали известны соперники сборной Казахстана по футзалу перед ЕВРО-2022
Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
3 «Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
4 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
5 399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
6 2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Читайте также
Международная федерация хоккея отменила все турниры в январе 2022 года
40-метровый флагшток возвели в поселке Отеген-Батыр близ Алматы
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
«Волшебный лед Кольсая». Алматинка вновь восхитила Казнет катанием на замерзшем озере
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив