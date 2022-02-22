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Веломарафонец из Караганды вошел в Книгу рекордов Казахстана

22 Февраля 2022 20:15
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Веломарафонец из Караганды вошел в Книгу рекордов Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел сольный веломарафон, посвященный 150-летию со дня рождения просветителя, ученого-лингвиста, переводчика, тюрколога и члена партии «Алаш» Ахмета Байтурсынова. Карагандинец Ернат Мелсұлы, инициатор и участник велопробега, покорил 150 километров за 9 часов 56 минут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошлом году в честь 180-летия Ибрая Алтынсарина и 30-летия Независимости я организовал велопробег «Ыбырайдың ізімен» («По следам Ибрая») из столицы в Костанай. Кроме меня, в нем участвовали еще четыре человека. Мы проехали около 750 км. Тогда я и решил организовать веломарафон к 150-летию Ахмета Байтурсынова. С 2015 года я регулярно езжу по городу на велосипеде – с работы домой и из дома на работу. В начале года испытал себя в зимнем велопробеге. Для этого выбрал триатлон-парк, там есть специальная велосипедная дорожка. Один круг составляет три километра. Мой рекорд – 150 км (50 кругов) за 9 часов и 56 минут», – рассказал Ернат.

Велопробег вошел в Книгу рекордов Казахстана как первый зимний веломарафон. Достижение зафиксировал официальный представитель издания Куандык Кудайбергенов.

Своим рекордом марафонец хотел внести вклад в празднование юбилея Ахмета Байтурсынова.

«Я изучаю Абая, Шакарима, Ахмета, Алихана. Мои исследования не литературные, а мотивационные. Их творчество и жизнь призывают быть сильным человеком и патриотом. Моя самая большая мечта в этом году - выйти на международный уровень. Хочу поехать за границу, то есть провести международный велопробег и посвятить его также юбилею Ахмета Байтурсынова. Свой путь планирую начать с села Акколь, где родился просветитель, и добраться до Парижа. Время пока неизвестно, сейчас работаю над составлением маршрута. По предварительным оценкам, я должен проехать через 13 стран», – говорит Ернат.



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#Карагандинская область   #История Казахстана   #Спорт   #Общество   #Велоспорт  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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