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Веломарафон «Нур-Султан-Костанай» стартовал в Казахстане

23 Августа 2021 12:13
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Веломарафон «Нур-Султан-Костанай» стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал веломарафон «Нур-Султан – Костанай», посвященный 30-летию Независимости Казахстана, 180-летию Ыбырая Алтынсарина и 100-летию Национальной академии образования им. Ыбырая Алтынсарина, а также всем учителям страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«О веломарафоне было объявлено 3 месяца назад в социальных сетях. Было много желающих участвовать, но в связи с эпидемиологической ситуацией нас, участников, всего пять человек. Есть несколько причин для организации этого мероприятия. Прежде всего, оно посвящено 30-летнию Независимости, во-вторых, 180-летию первого педагога из числа казахов, просветителя Ыбырая Алтынсарина и 100-летию Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина. Все участники – велосипедисты-любители, мы решили, что профессионалы не должны участвовать. Потому что мы пропагандируем велосипедный спорт среди общественности. Путем пропаганды езды на велосипеде мы призываем к здоровому образу жизни», – сказал организатор и участник веломарафона Ернат Мелисулы.

Большинство участников веломарафона пенсионеры. Они планируют доехать до Костаная за одну неделю.

«Мы планируем, начав веломарафон в Нур-Султане, проехать по меньшей мере 750 километров до Костаная. Выедем сегодня, через поселок Астраханский, село Жаксы, село Октябрь, поселок Аулиеколь. Следует отметить, что у нас нет материального интереса. Наша цель – побывать на родине Ыбырая Алтынсарина, посетить памятник, а также музей в Костанае. Кроме того, в городе есть школа-гимназия его имени, мы хотим посетить и ее. После этого мы будем делиться с общественностью тем, что видели», – сказал Е. Мелисулы.

Веломарафон стартовал от дома 20/1 на улице Ильяса Есенберлина – дома-памятника Ыбыраю Алтынсарину.


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#Нур-Султан   #Костанайская область   #Спорт   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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