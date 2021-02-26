Велокоманду Nursultan Cycling Team презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 26 февраля, на республиканском велотреке «Сарыарка» (Нур-Султан) состоялась презентация команды по велоспорту на треке Nursultan Cycling Team, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Команда была создана на базе действовавшей ранее (с 2011 года по 2018-й) Track Team ASTANA. В тот период клуб являлся базовым для национальной сборной Казахстана по велоспорту на треке. Его составляли молодые и перспективные гонщики, выступавшие как на треке, так и на шоссе. В Nursultan Cycling Team также собрали преимущественно представителей национальной команды по этому виду спорта. Свой шанс проявить себя и развить талант получили и молодые спортсмены.

«Мы гордимся тем, что на предстоящие Олимпийские игры у нас завоевано семь лицензий, три из которых принадлежат трековикам. Учитывая, что в Нур-Султане функционирует многотысячный велотрек, для Федерации принципиально важным вопросом являлось возрождение трековой команды. После распада команды, гонщики, которые становились призерами и победителями международных соревнований были вынуждены остаться не у дел. Таким образом, имея один из лучших велотреков в мире, мы не имели трековую команду. Но необходимо отметить, что вопреки всему наши ребята все-таки очень успешно выступали на протяжении двух сезонов, набирали необходимые рейтинговые очки для завоевания лицензий. Отрадно, что в вопросе возрождения команды нас поддержал акимат города Нур-Султана. Это действительно важное событие»,- отметила генеральный секретарь Казахстанской федерации велосипедного спорта Асем Кунакбаева.

Генеральный менеджером команды назначен главный тренер сборной Казахстана по велоспорту на треке Владимир Бушанский.

«В наши планы входит участие в чемпионате Азии, который пройдет в Нур-Султане. Мы надеемся, что подготовка будет успешной, а результаты предстоящих международных соревнований высокими. В ближайшее время мы попытаемся оправдать доверие, возложенное на ребят и тренерский штаб»,- подытожил В. Бушанский.

Тренерами выступят Иван Сиваш и Валентин Савицкий, который также работает со спринтерами национальной команды Казахстана. Отмечается, что финансируется проект акиматом Нур-Султана и фондом президента КФВС Нурлана Смагулова. В рамках инициативы фонда производится поддержка детского спорта. Во время презентации состоялась передача семи велосипедов на баланс ОСДЮШОР №6.