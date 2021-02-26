Велокоманду Nursultan Cycling Team презентовали в столице
Команда была создана на базе действовавшей ранее (с 2011 года по 2018-й) Track Team ASTANA. В тот период клуб являлся базовым для национальной сборной Казахстана по велоспорту на треке. Его составляли молодые и перспективные гонщики, выступавшие как на треке, так и на шоссе. В Nursultan Cycling Team также собрали преимущественно представителей национальной команды по этому виду спорта. Свой шанс проявить себя и развить талант получили и молодые спортсмены.
«Мы гордимся тем, что на предстоящие Олимпийские игры у нас завоевано семь лицензий, три из которых принадлежат трековикам. Учитывая, что в Нур-Султане функционирует многотысячный велотрек, для Федерации принципиально важным вопросом являлось возрождение трековой команды. После распада команды, гонщики, которые становились призерами и победителями международных соревнований были вынуждены остаться не у дел. Таким образом, имея один из лучших велотреков в мире, мы не имели трековую команду. Но необходимо отметить, что вопреки всему наши ребята все-таки очень успешно выступали на протяжении двух сезонов, набирали необходимые рейтинговые очки для завоевания лицензий. Отрадно, что в вопросе возрождения команды нас поддержал акимат города Нур-Султана. Это действительно важное событие»,- отметила генеральный секретарь Казахстанской федерации велосипедного спорта Асем Кунакбаева.
Генеральный менеджером команды назначен главный тренер сборной Казахстана по велоспорту на треке Владимир Бушанский.
«В наши планы входит участие в чемпионате Азии, который пройдет в Нур-Султане. Мы надеемся, что подготовка будет успешной, а результаты предстоящих международных соревнований высокими. В ближайшее время мы попытаемся оправдать доверие, возложенное на ребят и тренерский штаб»,- подытожил В. Бушанский.
Тренерами выступят Иван Сиваш и Валентин Савицкий, который также работает со спринтерами национальной команды Казахстана. Отмечается, что финансируется проект акиматом Нур-Султана и фондом президента КФВС Нурлана Смагулова. В рамках инициативы фонда производится поддержка детского спорта. Во время презентации состоялась передача семи велосипедов на баланс ОСДЮШОР №6.