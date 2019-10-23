Велокоманда «Астана» завершила сезон 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Финальным шестым этапом «Тура Гуанси» в Китае команда мирового тура «Астана» официально завершила свой велосипедный сезон 2019 года. Для казахстанской команды этот сезон получился рекордным сразу по нескольким позициям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Во-первых, в 2019 году «Астана» одержала самое большое количество побед, а именно, 40:37 раз гонщики побеждали в майках «Астаны», еще три раза представители команды выигрывали, выступая за национальные сборные. Кроме того, впервые «Астана» выиграла 12 гонок в генеральной классификации – это мировой рекорд. В целом, 15 гонщиков команды (больше половины) сумели добиться побед в только что завершившемся сезоне.

Казахстанский чемпион Алексей Луценко стал самым побеждающим гонщиком команды в 2019 году, добившись 10 побед, и это лучший результат для казахстанских гонщиков за все время. Другой лидер команды Якоб Фульсанг завершил сезон 2019 года на 3-м месте в мировом индивидуальном рейтинге UCI. На счету Фульсанга такие весомые результаты, как победы на «Льеж-Бастонь-Льеж» и «Критериум дю Дофине». Хороший сезон провел и третий лидер команды Мигель Анхель Лопес, выигравший «Тур Колумбии» и «Вуэльту Каталонии».

«Мы очень гордимся таким успешным сезоном команды, это результат тяжелого труда и целеустремленности гонщиков и персонала, результат профессионального подхода к спорту. В этом году многие гонщики смогли ощутить вкус победы, мы пережили много великолепных моментов, но мы знаем, что нам есть, над чем работать в 2020 году. Подготовка к сезону 2020 года уже в полном разгаре, мы постараемся улучшить наши результаты в новом, 15-м сезоне команды «Астана». Это будет юбилейный год для нас, и мы постараемся, чтобы он запомнился, - сказал спортивный менеджер «Астаны» Дмитрий Фофонов.