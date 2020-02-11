+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -3 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велокоманда «Астана» выступит на многодневной гонке «Тур Прованса»

11 Февраля 2020 09:26
Поделиться:
Велокоманда «Астана» выступит на многодневной гонке «Тур Прованса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» выступит на многодневной гонке «Тур Прованса», которая пройдет во Франции в период с 13 по 16 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Новости по теме
Вуэльта Валенсии: два гонщика «Астаны» -  в десятке сильнейших общего зачета
Команда Казахстана по маунтинбайку завоевала бронзовые медали чемпионата Азии «Астана» объявила состав на  «Тур Даун Андер» Несчастный случай: казахстанских велогонщиков сбила машина

Состав команды: Алекс Аранбуру, Фабио Феллине, Горка Исагирре, Мерхави Кудус, Алексей Луценко, Вадим Пронский и Александр Власов. Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов и Стефано Занини.

Тур Прованса (фр. Tour La Provence) — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по дорогам региона Прованс во Франции. Проходит в рамках UCI Europe Tour под категорией 2.1.

Маршрут гонки состоит из трёх этапов в департаменте Буш-дю-Рон региона Прованс-Альпы-Лазурный берег на юге Франции. Завершающий этап финиширует на исторической улице Марселя – Канебьер, расположенной в старом квартале города напротив мэрии.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив