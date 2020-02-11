Велокоманда «Астана» выступит на многодневной гонке «Тур Прованса»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда «Астана Про Тим» выступит на многодневной гонке «Тур Прованса», которая пройдет во Франции в период с 13 по 16 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Состав команды: Алекс Аранбуру, Фабио Феллине, Горка Исагирре, Мерхави Кудус, Алексей Луценко, Вадим Пронский и Александр Власов. Спортивные директора в гонке: Дмитрий Фофонов и Стефано Занини.
Тур Прованса (фр. Tour La Provence) — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по дорогам региона Прованс во Франции. Проходит в рамках UCI Europe Tour под категорией 2.1.
Маршрут гонки состоит из трёх этапов в департаменте Буш-дю-Рон региона Прованс-Альпы-Лазурный берег на юге Франции. Завершающий этап финиширует на исторической улице Марселя – Канебьер, расположенной в старом квартале города напротив мэрии.
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