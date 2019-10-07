Велокоманда «Астана» выиграла командный зачет по итогам 6 этапа Тура Хорватии

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Шестой этап Тура Хорватии 2019 завершился в Загребе после 154 км гонки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Победа на финальном этапе была разыграна из отрыва дня поздней атакой итальянского гонщика Алессандро Федели, которому удалось развить свой успех до финиша. После шести этапов итальянский гонщик «Астаны» Давиде Вилллелла завершает гонку на втором месте генеральной классификации, 22 секунды уступив победителю Тура Хорватии 2019 Адаму Йейтсу из Великобритании, замкнул тройку призеров испанский гонщик Виктор де ла Парте.

Казахстанец Андрей Зейц занял итоговое 4 место. С прекрасной победой Евгения Гидича на третьем этапе и заслуженным вторым местом в общем зачете Давиде Виллеллы, это была хорошая гонка для всех гонщиков казахстанской команды, которые поднялись на финальный подиум гонки перед тысячами зрителей в центре хорватской столицы, победив в командном зачете. Молодой казахстанский стажер команды Вадим Пронский завершил гонку 12-м в генеральной классификации и стал лучшим молодым гонщиком Тура Хорватии 2019.

«Это была хорошая гонка для нас, команда провела очень достойную работу на этой неделе и все наши гонщики заслужили подняться на финальный подиум как лучшая команда гонки. Хотелось бы отметить нашего молодого казахстанского стажера Вадима Пронского, который показал себя и выиграл молодёжную классификацию гонки, у него есть хорошие амбиции и надеемся, что он вырастет в нашей команде до серьезных результатов. Давиде Вилелла также провёл очень хорошую гонку, сражаясь до последнего в горах. Подводя итоги, мы довольны выступлением нашей команды в Хорватии, хотели бы поблагодарить всех наших болельщиков и Генерального партнёра «Самрук-Казына» за поддержку», - прокомментировал спортивный директор Сергей Яковлев.