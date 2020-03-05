Велокоманда «Астана» снялась со всех гонок
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда «Астана» снимается с гонок на 15-дневный период из-за ситуации с распространением вируса COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.
Начиная с 5 марта и до 20 марта команда не будет участвовать ни в каких соревнованиях. Это решение было принято после тщательного рассмотрения вопроса менеджментом и докторами команды.
«Данной мерой мы решили защитить здоровье наших гонщиков и персонала, а также взять на себя ответственность перед обществом в том, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Конечно, мы бы предпочли участвовать во всех предстоящих гонках, но на данный момент главное – это безопасность. Впереди у нас долгий сезон с большим количеством важных гонок. Это было трудное решение, но мы должны защитить велосипедную семью, а также наши собственные семьи дома», - сказал генеральный менеджер Александр Винокуров.
Ввиду принятого решения команда не выступит в следующих гонках: «Страде Бьянке», «Париж – Ницца» и «Тиррено – Адриатико».
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