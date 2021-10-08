Велокоманда «Астана» сменит название
«С 2022 года наша велокоманда будет выступать под новым именем, очень важным для нашей страны – Astana Qazaqstan Team. На форме велосипедистов и на новом логотипе команды появится наименование нашего государства, что станет своего рода знаком продолжения традиций и, в то же самое время, моментом перемен и обновления ради двух важнейших целей – продвижения имиджа нашей страны на мировой арене и развития отечественного велосипедного спорта. Проект обретает второе дыхание и готовится к новому витку в своем развитии.
Я рад, что Казахстанская федерация велоспорта будет играть важную роль в развитии обновленной команды и реализации амбициозных планов, о которых еще будет рассказано в ближайшем будущем. Также я рад, что наша федерация будет присутствовать как в совете директоров, так и в менеджменте Astana Qazaqstan Team. Мы предполагаем укрепление работы команды с федерацией в вопросах передачи профессиональных навыков отечественным спортсменам и специалистам, а также более глубокое участие профессионального клуба AstanaQazaqstan Team в жизни казахстанского велоспорта», – сказал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.
Также это решение прокомментировал и генеральный менеджер команды Александр Винокуров.
«Я рад, что наша команда продолжит свое развитие под новым брендом Astana QazaqstanTeam, и для меня честь вернуться к руководству этой командой в качестве генерального менеджера. На протяжении вот уже 16 лет проект «Астана» является визитной карточкой нашей страны в мировом спорте, и я хотел бы выразить огромную благодарность руководству Республики Казахстан за многолетнюю поддержку и доверие. Astana Qazaqstan Team – это не просто новое название команды, это обновленная философия проекта, подчеркивающая более тесную интеграцию нашего спортивного бренда и продвижения Республики Казахстана в качестве крупного международного партнера. В текущий период полным ходом идет подготовка к новому сезону и регистрации команды в высшем дивизионе, кроме того, мы работаем и над дополнительным проектом, о котором вскоре расскажем», - сказал А. Винокуров.