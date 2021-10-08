Велокоманда «Астана» сменит название

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональная велосипедная команда Мирового тура Astana – Premier Tech в 2022 году получит новое название. В следующий сезон казахстанский велосипедный проект войдет как Astana Qazaqstan Team. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«С 2022 года наша велокоманда будет выступать под новым именем, очень важным для нашей страны – Astana Qazaqstan Team. На форме велосипедистов и на новом логотипе команды появится наименование нашего государства, что станет своего рода знаком продолжения традиций и, в то же самое время, моментом перемен и обновления ради двух важнейших целей – продвижения имиджа нашей страны на мировой арене и развития отечественного велосипедного спорта. Проект обретает второе дыхание и готовится к новому витку в своем развитии.

Я рад, что Казахстанская федерация велоспорта будет играть важную роль в развитии обновленной команды и реализации амбициозных планов, о которых еще будет рассказано в ближайшем будущем. Также я рад, что наша федерация будет присутствовать как в совете директоров, так и в менеджменте Astana Qazaqstan Team. Мы предполагаем укрепление работы команды с федерацией в вопросах передачи профессиональных навыков отечественным спортсменам и специалистам, а также более глубокое участие профессионального клуба AstanaQazaqstan Team в жизни казахстанского велоспорта», – сказал президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов.

Также это решение прокомментировал и генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

«Я рад, что наша команда продолжит свое развитие под новым брендом Astana QazaqstanTeam, и для меня честь вернуться к руководству этой командой в качестве генерального менеджера. На протяжении вот уже 16 лет проект «Астана» является визитной карточкой нашей страны в мировом спорте, и я хотел бы выразить огромную благодарность руководству Республики Казахстан за многолетнюю поддержку и доверие. Astana Qazaqstan Team – это не просто новое название команды, это обновленная философия проекта, подчеркивающая более тесную интеграцию нашего спортивного бренда и продвижения Республики Казахстана в качестве крупного международного партнера. В текущий период полным ходом идет подготовка к новому сезону и регистрации команды в высшем дивизионе, кроме того, мы работаем и над дополнительным проектом, о котором вскоре расскажем», - сказал А. Винокуров.