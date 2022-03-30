Велокоманда Astana Qazaqstan Team назвала состав на велогонку в Бельгии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на однодневной бельгийской гонке Мирового тура «Дварс доор Влаандерен», которая пройдет сегодня, 30 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Леонардо Бассо (Италия), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Евгений Федоров (Казахстан), Артем Захаров (Казахстан).

Спортивные директора в гонке: Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия).