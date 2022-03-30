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    12:00, 30 Март 2022 | GMT +6

    Велокоманда Astana Qazaqstan Team назвала состав на велогонку в Бельгии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на однодневной бельгийской гонке Мирового тура «Дварс доор Влаандерен», которая пройдет сегодня, 30 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Состав команды: Мануэле Боаро (Италия), Леонардо Бассо (Италия), Давиде Мартинелли (Италия), Джанни Москон (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Евгений Федоров (Казахстан), Артем Захаров (Казахстан).

    Спортивные директора в гонке: Стефано Занини (Италия), Марио Манцони (Италия).


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