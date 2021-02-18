Велокоманда Astana – Premier Tech выступит на многодневке «Тур департаментов Приморские Альпы и Вар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana – Premier Tech готовится выступить на многодневной французской гонке «Тур департаментов Приморские Альпы и Вар», которая пройдет в период с 19 по 21 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Состав команды: Мануэле Боаро, Фабио Феллине, Омар Фраиле, Якоб Фульсанг, Уго Уль, Горка Исагирре, Харольд Техада. Спортивные директора: Джузеппе Мартинелли, Стефано Занини, Дмитрий Муравьев.